Giovedì 21 maggio, il tempo in Italia presenterà differenze tra le diverse regioni. Al nord, si prevedono nuvole sparse con possibilità di rovesci nel Friuli Venezia Giulia. La presenza di vento potrebbe creare fastidio, specialmente in alcune zone. Non sono previste variazioni significative nel resto del paese, dove il clima rimarrà più stabile. La giornata sarà contraddistinta da condizioni meteorologiche variabili, con nuvole e vento che influenzeranno in modo diverso le varie aree.

Che tempo farà giovedì 21 maggio sull'Italia? A rispondere al quesito è Giuseppe De Vitis, meteorologo del team di MeteoGiuliacci: “Sarà un giovedì caratterizzato da un po' di nuvole sul nord Italia, soprattutto sul nord est, verso il Friuli Venezia Giulia qualche rovescio di pioggia. Qualche nuvola transiterà dall'Emilia Romagna, alla Toscana, ma anche sulla Liguria nella seconda parte della giornata. Degli acquazzoni su zone tirreniche della Calabria e altrove prevalentemente sereno. È - spiega l'esperto in un video sul canale YouTube del sito meteogiuliacci.it - abbastanza caldo al nord, invece sulle regioni centrali e meridionali le temperature ovviamente saranno molto molto miti e con il sole la sensazione di caldo ci sarà, proprio lì al sole. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Arriva il caldo ma solo al nord. Occhio al vento: “Darà fastidio”

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