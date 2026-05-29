sostituito mediaset chi prende il posto di paolo del debbio

Mediaset ha annunciato la sostituzione di Paolo Del Debbio nel suo programma. La decisione avviene in vista della stagione televisiva che si avvicina alla fase più delicata, con l’arrivo dell’estate. Le reti stanno riorganizzando i palinsesti per mantenere l’offerta informativa anche nei mesi più caldi. La scelta riguarda il volto che prenderà il suo posto nel programma. Nessuna comunicazione ufficiale sui motivi della sostituzione o sui dettagli della nuova conduzione.

La stagione televisiva sta entrando nella sua fase più delicata. Con l’arrivo dell’estate, infatti, le grandi reti sono chiamate a ridisegnare i propri palinsesti e a garantire continuità all’informazione anche durante i mesi più caldi. Tra conferme, sostituzioni e nuovi progetti, in casa Mediaset si lavora per costruire un’offerta capace di mantenere alta l’attenzione del pubblico, soprattutto nelle fasce strategiche della giornata. >> Garlasco, nuove intercettazioni choc ad Andrea Sempio: “Il sangue.”. Lo ha detto Proprio in queste ore cresce la curiosità attorno al futuro di alcuni dei volti più noti del piccolo schermo. Se da una parte... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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