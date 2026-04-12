In un messaggio pubblicato sui social, un noto giornalista ha espresso il suo disappunto riguardo alla convocazione da parte di un esponente del governo presso una grande azienda del settore dei media. Nel testo, il giornalista ha scritto di averlo fatto per motivi di amicizia e non per rancore, rivolgendo le sue parole ai figli del fondatore dell’azienda. La vicenda ha suscitato attenzione nel mondo dell’informazione e tra gli addetti ai lavori.

Paolo Del Debbio ha parlato della convocazione di Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, nella sede Mediaset, sottolineando di scrivere per amicizia e non per astio a Marina Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi. “La convocazione e il luogo scelto, in questo caso la sede di un di comunicazione, hanno un valore altissimo di tipo simbolico che supera addirittura quello dei temi trattati”, ha spiegato il conduttore. Le parole di Paolo Del Debbio su Marina e Pier Silvio Berlusconi L'analisi sulla convocazione Il consiglio agli amici Pier Silvio e Marina Berlusconi Le parole di Paolo Del Debbio su Marina e Pier Silvio Berlusconi In un editoriale sul quotidiano La Verità pubblicato il 12 aprile, Paolo Del Debbio ha scritto della convocazione di Antonio Tajani nella sede di Mediaset.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paolo Del Debbio contro Piersilvio e Marina Berlusconi dopo la convocazione di Tajani a Mediaset: "Errore"

Paolo Del Debbio contro Marina e Pier Silvio Berlusconi: «Un errore convocare Tajani a Mediaset»Il conduttore Mediaset Paolo Del Debbio critica Marina Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi dopo l’incontro con il vicepremier e ministro degli Esteri...

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