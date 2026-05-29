Il Coni ha annunciato una collaborazione con Conai per promuovere pratiche di riciclo nello sport. La partnership segue iniziative già avviate a Milano-Cortina e si inserisce nel percorso verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. L'obiettivo è unire sostenibilità e attività sportiva attraverso un protocollo condiviso. La collaborazione rappresenta un passo in avanti nel settore, con un focus sulla promozione di pratiche eco-sostenibili nel contesto olimpico.

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - “Oggi festeggiamo la partnership Coni - Conai. È un momento importante perché rilancia quello che abbiamo fatto a Milano - Cortina e ci proietta verso Los Angeles 2028; siamo nel mezzo di un quadriennio importante. Milano - Cortina ha rappresentato una vetrina fantastica per il nostro Paese, ci fa estremamente piacere che il messaggio che abbiamo portato avanti di tutela dei nostri ambienti sia poi il fondamento di questo protocollo". Lo ha dichiarato Carlo Mornati, segretario generale Coni, a margine dell'evento conclusivo del progetto ‘Riciclo di classe' che ha visto la partecipazione di circa 200 giovani alunni nella tenuta presidenziale in una giornata dedicata all'ambiente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sostenibilità, Mornati (Coni): "Protocollo con Conai per unire sport e riciclo"

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