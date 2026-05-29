Sostenibilità Fontana Conai | Sport e ambiente un gioco di squadra

Oggi il progetto “Riciclo di classe” viene presentato nella tenuta presidenziale di Castelporziano. L'iniziativa, promossa da Conai, mira a sensibilizzare studenti e insegnanti sulla corretta raccolta differenziata e il riciclo dei materiali. L'evento si inserisce in un contesto più ampio di promozione della sostenibilità ambientale attraverso attività educative dedicate alle scuole. Nessuna dichiarazione ufficiale o commento aggiuntivo è stato rilasciato in merito.

(Adnkronos) – “Oggi portiamo il progetto ‘Riciclo di classe’ nella tenuta presidenziale di Castelporziano. Un risultato davvero importante, non solo perché coinvolge 200 bambini delle scuole primarie che sono le risorse per tutelare il nostro futuro, ma anche perché è un'occasione per sigillare l’unione di sport e ambiente che abbiamo avviato con le Olimpiadi invernali. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Simona Fontana , direttore generale CONAI da Casa Italia Milano Cortina

Notizie e thread social correlati

Sostenibilità, Fontana (Conai): "Tutela Pianeta tema correlato al fare cultura"Il tema della tutela ambientale e della sostenibilità è stato al centro di un intervento di un rappresentante di un'organizzazione di riciclo a Roma.

Gioco di squadra tra sfide, imprevisti e sostenibilitàGli studenti della classe 3G hanno ideato un progetto chiamato “EcoMissione” per affrontare il tema dell’ambiente attraverso un’attività che combina...

Sostenibilità, Fontana (Conai): Tutela Pianeta tema correlato al fare culturaRoma, 22 apr. (Adnkronos) - Il tema del preservare il nostro Pianeta, del preservare la materia che è presente sul nostro Pianeta, è strettamente correlato con il tema del fare cultura su questi temi ... iltempo.it

Conai, ecco il rapporto di sostenibilitàNel 2023 CONAI ha generato in Italia un giro d’affari totale di oltre 3 miliardi e 300 milioni di euro. Cifra che è la somma di tre valori: un volume d’affari diretto di 1 miliardo e 289 milioni di ... primaonline.it