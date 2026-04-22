Sostenibilità Fontana Conai | Tutela Pianeta tema correlato al fare cultura

Il tema della tutela ambientale e della sostenibilità è stato al centro di un intervento di un rappresentante di un'organizzazione di riciclo a Roma. L'esponente ha sottolineato che il rispetto per il pianeta e la cura delle risorse sono aspetti strettamente legati alla promozione di una cultura consapevole. La questione è stata affrontata in occasione di un evento dedicato alla sensibilizzazione ambientale.

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Il tema del preservare il nostro Pianeta, del preservare la materia che è presente sul nostro Pianeta, è strettamente correlato con il tema del fare cultura su questi temi; ecco perché nasce l'idea di realizzare in questa Giornata della Terra un momento di approfondimento". Così Simona Fontana, dg Conai, in occasione della prima conferenza nazionale 'Sostenibilità e giornalismo responsabile', questa mattina a Milano.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sostenibilità, Fontana (Conai): "Tutela Pianeta tema correlato al fare cultura" Notizie correlate Milano-Cortina, firmato protocollo Coni-Conai per sostenibilità eventi sportivi(Adnkronos) – È stato sottoscritto questa mattina un protocollo d’intesa tra Coni e Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) per l’integrazione... Una raccolta di contenuti Earth Day 2026, a Rimini parte L’estate del rispetto per la tutela del pianetaLa Provincia celebra la Giornata della Terra con un progetto diffuso tra ambiente, educazione e partecipazione: Il cambiamento nasce dalle comunità e dalle azioni quotidiane ... altarimini.it Sostenibilità e tutela dell’ambiente sui banchiSostenibilità, tutela dell’ambiente, uso responsabile delle risorse. Elementi chiave per Acque SpA, anche quest’anno tra i sostenitori del progetto Cronisti in Classe. Crediamo nel valore educativo ... lanazione.it