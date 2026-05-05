Gioco di squadra tra sfide imprevisti e sostenibilità

Gli studenti della classe 3G hanno ideato un progetto chiamato “EcoMissione” per affrontare il tema dell’ambiente attraverso un’attività che combina gioco, collaborazione e rapidità. La loro iniziativa mira a coinvolgere i compagni in sfide legate alla sostenibilità, inserendo elementi di imprevisto per rendere il percorso più stimolante. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza di comportamenti rispettosi dell’ambiente in modo interattivo e accessibile.

Noi alunni della 3G abbiamo creato ’EcoMissione’ per trasformare il tema dell’ ambiente in un gioco semplice, veloce e collaborativo. Qui non si compete uno contro l’altro: si vince o si perde tutti insieme. L’obiettivo è chiaro: mantenere la ’Salute del pianeta’ sopra i 50 punti dopo 12 turni. Si può giocare da 2 a 5 squadre o anche singolarmente. Ogni squadra rappresenta una città sostenibile. All’inizio si imposta la ’Salute del pianeta’ a 70 punti, si mettono tutte le pedine sulla partenza e si mescolano tre mazzi di carte: Azione (verde), Crisi (rosso) e Sfida (blu). Durante il turno, una squadra lancia il dado, avanza e pesca una carta in base alla casella su cui arriva.🔗 Leggi su Lanazione.it

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