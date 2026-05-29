La tenuta Castelporziano, di proprietà pubblica, è aperta alle attività sociali e riceve un numero crescente di visitatori, in particolare giovani. La gestione della tenuta ha deciso di rendere più accessibile l’area, promuovendo iniziative rivolte alle nuove generazioni. La presenza di ospiti speciali si è intensificata negli ultimi tempi, secondo quanto dichiarato da un rappresentante della gestione. La tenuta si trova in una zona di grande valore paesaggistico e ambientale, e viene utilizzata anche per eventi pubblici e attività educative.

Roma, 29 mag. (Adnkronos) - “Sempre più spesso arrivano ospiti speciali a Castelporziano, perché la tenuta presidenziale è aperta alle attività sociali e in particolare alle giovani generazioni. Oggi ospitiamo circa 200 bambini per celebrare la chiusura del progetto di educazione ambientale ‘Riciclo di classe', realizzato in collaborazione con Conai, Globe Italia e Coni. È bello ritrovarci qui a Castelporziano con le giovani generazioni e parlare con loro per spiegare l'importanza dei concetti del riciclo, dell'economia circolare, della tutela e del rispetto della casa comune". Lo ha dichiarato Daniele Cecca, vicedirettore della Tenuta presidenziale di Castelporziano, a margine dell'evento conclusivo del progetto ‘Riciclo di classe' che ha visto la partecipazione di giovani alunni in una giornata dedicata all'ambiente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sostenibilità, Cecca: "Tenuta Castelporziano aperta a nuove generazioni"

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