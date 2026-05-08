Il quinto Eiis Summit si è svolto a Roma con l'obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni sul tema della sostenibilità. Un rappresentante ha sottolineato che si tratta di un’occasione per responsabilizzare i giovani, affrontando questioni legate al futuro. L’evento ha visto partecipanti provenienti da diversi settori impegnati in discussioni e confronti sulla tutela dell’ambiente e sulle sfide da affrontare.

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - “L'idea della quinta edizione dell'Eiis Summit è di responsabilizzare le nuove generazioni parlando di sostenibilità, il che vuol dire parlare di futuro. Il futuro è un mondo che vivranno soprattutto i giovani e quindi sono loro a doversi preparare, trovare le giuste soluzioni e anche assumersi delle responsabilità. Il focus di questa edizione è Next Generation Leadership, quindi la nuova leadership deve essere preparata sin da oggi e per farlo abbiamo intercettato esperti, politici, accademici, aziende che hanno portato le loro sensazioni e i loro stimoli per cercare di definire insieme un futuro probabile, o forse meglio, un futuro auspicabile.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sostenibilità, Pratesi (Eiis): "Nuove generazioni devono assumersi responsabilità"

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