I racconti di Danilo Soscia sono caratterizzati da narrazioni che suscitano brividi e coinvolgono il lettore, con temi spesso legati a favole nere e immaginari insoliti. La sua scrittura ha un tono inesorabile che si manifesta attraverso le vicende narrate, creando un senso di tensione e inquietudine.

C’è qualcosa di inesorabile nei racconti di Danilo Soscia, che mette i brividi e incatena alla parola, alla pagina, alle vicende narrate. Di inesorabile e di inafferrabile. Soscia custodisce un segreto che rimane al di fuori dei suoi libri, della struttura, del ragionamento. SUCCEDE anche in questo suo nuovo libro, Mamma Mostro, edito da Nutrimenti (pp. 272, euro 19). Il segreto di Danilo Soscia tra le pagine, senza scoprirsi, circola liberamente tra mostri e fatti, tra armadi e case, tra personaggi immaginifici, tra potenti riferimenti storici letterari e minuzie, frattaglie delle quali non conosceremo mai l’origine. E sono fabule, sono racconti horror, sono incubi e magnificenti risvegli. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Soscia, favole nere e inconsueti immaginari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Due Vite - Elsa Fortini e Daniela Raparelli

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: "Mamma mostro", le favole odierne di Danilo Soscia

Fiorai, chiese, tram e stadi. Ecco i locali più inconsuetiA Milano si sono aperti locali insoliti che spaziano da fiorai a chiese, tram e stadi trasformati in spazi gastronomici.

L’estate in Fortezza si svela, arriva Roberta Bruzzone e le sue favole nereArezzo, 6 maggio 2024 – Musica, ma anche spettacoli teatrali e personaggi noti al grande pubblico per l’estate aretina. Si chiama Favole da incubo lo spettacolo che la psicologa forense e ... lanazione.it

Le ‘favole nere’ della Bruzzone a MontefioreSarà la criminologa Roberta Bruzzone la protagonista del primo dei quattro eventi di divulgazione che si terranno nella cornice dell’Arena Raciti di Montefiore Conca (ingresso gratuito). Si comincia ... ilrestodelcarlino.it