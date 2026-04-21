Mamma mostro le favole odierne di Danilo Soscia
Si intitola "Mamma mostro" (Nutrimenti, pp 272, 18 euro) il terzo libro dello scrittore pisano Danilo Soscia, disponibile in libreria dal 17 aprile e che sarà pubblicamente presentato mercoledì alle 18 alla libreria Tra le righe di via Corsiaca, 8 da Matteo Pelliti e lo stesso autore. "Narrare - spiega la nota dell’editore che accompagna il libro di Soscia- serve ad allontanare la morte, allungarne la corsa, fare in modo che al suo arrivo non trovi nessuno da portare via. ‘Mamma Mostro’, il cui titolo è un omaggio a Perrault, è un libro di favole odierne, un tetramerone che intreccia echi dal Decameron, Basile, Le mille e una notte, Chaucer. Nel tempo le storie cambiano, e così le parole che ne fanno il tessuto.🔗 Leggi su Lanazione.it
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