Si intitola "Mamma mostro" (Nutrimenti, pp 272, 18 euro) il terzo libro dello scrittore pisano Danilo Soscia, disponibile in libreria dal 17 aprile e che sarà pubblicamente presentato mercoledì alle 18 alla libreria Tra le righe di via Corsiaca, 8 da Matteo Pelliti e lo stesso autore. "Narrare - spiega la nota dell’editore che accompagna il libro di Soscia- serve ad allontanare la morte, allungarne la corsa, fare in modo che al suo arrivo non trovi nessuno da portare via. ‘Mamma Mostro’, il cui titolo è un omaggio a Perrault, è un libro di favole odierne, un tetramerone che intreccia echi dal Decameron, Basile, Le mille e una notte, Chaucer. Nel tempo le storie cambiano, e così le parole che ne fanno il tessuto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Mamma mostro", le favole odierne di Danilo Soscia

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