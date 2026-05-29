Sorprende un uomo con una tanica di benzina vicino alla sua auto e viene preso a pugni | indagini in corso

Un uomo è stato colpito con un pugno all’uscita di un cimitero da un altro uomo che aveva una tanica di benzina nelle vicinanze della propria auto. La polizia sta svolgendo le indagini per chiarire i motivi dell’aggressione. L’aggressore avrebbe tentato di incendiare il veicolo, ma non ci sono ancora dettagli sulle cause del gesto o sulle eventuali conseguenze per le parti coinvolte.

Preso a pugni all'uscita del cimitero. Aggredito da un concittadino che pare volesse incendiare la sua auto. E' stato il caos, sabato, all'ingresso del camposanto di Canicattì da dove un cinquantanovenne è stato trasferito, in ambulanza, al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo. I medici. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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