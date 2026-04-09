Va di notte alla sede del Comune e incendia auto della Polizia Locale con una tanica | preso a Saviano

Nelle ore notturne, una persona si è recata alla sede comunale di Saviano, nel Napoletano, e ha dato fuoco a un'auto della Polizia Locale parcheggiata in strada. L'incendio ha portato alla distruzione del veicolo, senza che si registrassero altre conseguenze o feriti. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per identificare il responsabile.

Va di notte alla sede del Comune di Saviano, nel Napoletano, e incendia un'auto della Polizia Locale in strada, distruggendola. Individuato grazie alle telecamere. 🔗 Leggi su Fanpage.it Saviano, incendia auto della Polizia Locale: 42enne colpito da divieto di dimoraHa dato fuoco a un’auto della Polizia Locale parcheggiata nei pressi del comune a Saviano: per questo un 42enne è stato raggiunto da una misura... Leggi anche: Schianto nella notte contro un'auto in sosta, poi l'aggressione alla polizia locale: giovane nei guai Temi più discussi: Polizia locale. Turno notturno fino al 30 giugno; Ha incendiato il portone del Comando di Polizia locale a Bra, il piromane è un settantenne; 'Spaccavetri' seriale, identificato il presunto autore dei danneggiamenti alle auto: proseguono le ricerche; Rubano i carrelli pieni di spesa ai clienti: il folle furto nel supermercato affollato. Imprevisto in strada, e se fosse successo di notte? La risposta è nell’intervento lampo della polizia localeAvezzano. E se fosse successo di notte? La risposta arriva già oggi. Un intervento lampo della polizia locale dimostra l'efficienza ... marsicalive.it Polizia locale Il turno di notte diventa realtàPolizia locale, dal 2026 il turno di notte diventa strutturale. Una misura decisa dalla giunta comunale, sulla spinta dell’assessore con delega alla sicurezza e ai rapporti proprio con la polizia ... ilrestodelcarlino.it Lunedì in Albis al Parco Taglia Grande affluenza di giovani e famiglie per la Pasquetta al Parco Taglia. Insieme all'A.N.VV.F.C. e alla Polizia Locale, abbiamo garantito assistenza e collaborazione durante l'intera giornata per assicurare a tutti una festa in sic - facebook.com facebook Giubileo, Gualtieri risparmia 34 milioni di euro: maggiori fondi per polizia locale, verde pubblico e manutenzione stradale ift.tt/jb5dHUa x.com