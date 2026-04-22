Pamela Genini un video riprende un uomo vicino al cimitero | indagini in corso

Un video mostra un uomo nei pressi di un cimitero, e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire la vicenda. La vicenda riguarda la morte di una ragazza di 29 anni, uccisa dal suo compagno e sepolta a Strozza, in provincia di Bergamo. Di recente, il suo corpo è stato decapitato e il cadavere trafugato dal luogo di sepoltura. Un sospettato sembra essere stato individuato nell’ambito delle attività investigative.

Ci sarebbe un sospettato per la profanazione del cadavere di Pamela Genini, la 29enne uccisa dal fidanzato il 14 ottobre 2025 a Milano, il cui corpo è stato decapitato e trafugato dal cimitero dov'era stata seppellita a Strozza (Bergamo).I detective, infatti, starebbero esaminando un video che.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Pamela Genini e il cadavere profanato, spunta un video con un uomo vicino al cimitero: c’è un sospettatoStrozza, (Bergamo), 21 aprile 2026 – Ci sarebbe un sospettato nelle indagini per la profanazione del cadavere di Pamela Genini. Profanato il cadavere di Pamela Genini, in un video un uomo vicino al cimitero: c’è un sospettatoCi sarebbe un sospettato per la profanazione del cadavere di Pamela Genini, uccisa dall'ex compagno Gianluca Soncin lo scorso 14 ottobre. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Mattino Cinque: Giallo di Pamela Genini, la verità dell'ex Francesco Dolci Video; Femminicidio Pamela Genini, chiesto l’immediato per Gianluca Soncin: La uccise con 76 coltellate; Pamela Genini uccisa con 76 coltellate, la Procura chiede il processo immediato per Soncin; Femminicidio di Pamela Genini, pm chiede processo immediato per Soncin. Pamela Genini, un video riprende un uomo vicino al cimitero: indagini in corsoCi sarebbe un sospettato per la profanazione del cadavere di Pamela Genini, la 29enne uccisa dal fidanzato il 14 ottobre 2025 a Milano, il cui corpo è stato decapitato e trafugato dal cimitero dov'era ... milanotoday.it Pamela Genini e la tomba profanata: il video di un uomo al cimiteroRiguardo al caso della tomba di Pamela Genini profanata, è emerso di recente il video di un uomo vicino al cimitero in cui è avvenuto ciò. newsmondo.it ULTIM'ORA - Ci sarebbe un sospettato per la profanazione del cadavere di Pamela Genini Un presunto video mostrerebbe un uomo vicino al cimitero di Strozza dove era sepolto il corpo dell’ex modella 29enne - facebook.com facebook Profanato il cadavere di Pamela Genini, in un video un sospettato: le immagini al vaglio degli inquirenti x.com