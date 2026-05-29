sorgenia green solutions affida la guida ad andrea zara

Notizia in breve

Sorgenia Green Solutions ha nominato Andrea Zara come nuovo responsabile. La società mira a consolidare la propria posizione nel settore della transizione energetica. Zara assume il ruolo di guida senza indicazioni su eventuali responsabilità precedenti o obiettivi specifici. La nomina è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un passo strategico per l'azienda nel mercato delle energie rinnovabili. Al momento, non sono stati forniti dettagli su progetti o piani futuri collegati a questa scelta.