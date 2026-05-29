Sorgenia Green Solutions affida la guida ad Andrea Zara
Sorgenia Green Solutions ha nominato Andrea Zara come nuovo responsabile. La società mira a consolidare la propria posizione nel settore della transizione energetica. Zara assume il ruolo di guida senza indicazioni su eventuali responsabilità precedenti o obiettivi specifici. La nomina è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un passo strategico per l'azienda nel mercato delle energie rinnovabili. Al momento, non sono stati forniti dettagli su progetti o piani futuri collegati a questa scelta.
Sorgenia punta a rafforzare ulteriormente la propria presenza nel mercato della transizione energetica e affida la guida di Sorgenia Green Solutions ad Andrea Zara, nominato nuovo Chief Executive Officer della società specializzata nello sviluppo di impianti fotovoltaici e soluzioni per l’efficienza energetica. La nomina si inserisce nel percorso di crescita della controllata, destinata a ricoprire un ruolo sempre più centrale nella strategia green del Gruppo. Nata come Esco certificata, Sorgenia Green Solutions ha progressivamente consolidato la propria posizione nel settore dell’efficienza energetica, contribuendo alla realizzazione di impianti fotovoltaici per una potenza complessiva superiore a 130 MWp. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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Si parla di: Andrea Zara guida Sorgenia Green Solutions.
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