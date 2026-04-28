Il 28 aprile 2026 viene annunciato che Unoenergy Green Solutions realizzerà 19 impianti fotovoltaici per Pavia Acque. La società si occuperà della progettazione e dell’installazione degli impianti, che sono destinati a essere distribuiti in diverse aree della città. L’accordo riguarda specificamente la fornitura di energia rinnovabile per le strutture di Pavia Acque. La notizia riguarda anche i dettagli tecnici e i tempi di realizzazione dei progetti.

Pavia, 28 aprile 2026 - Unoenergy Green Solutions, società specializzata nella progettazione e installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di efficientamento energetico per aziende e privati del Gruppo Unoenergy, da oltre 20 anni tra i principali operatori privati nel settore della fornitura di gas naturale, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico per clienti residenziali, aziende e condomìni, si è aggiudicata la gara indetta da Pavia Acque, il gestore del servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Pavia, per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici e la creazione di un sistema di autoconsumo di energia rinnovabile a distanza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Unoenergy Green Solutions realizzerà 19 impianti fotovoltaici di Pavia Acque

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