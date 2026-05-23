I brianzoli verso una rivoluzione Cantù si affida a coach Vitucci Bortolani e Green a rischio addio

Cantù ha affidato la guida della squadra a Frank Vitucci con un contratto biennale, dopo la partenza dell’allenatore precedente. La decisione è stata presa in tempi rapidi e il tecnico veneziano assumerà il ruolo di head coach per la prossima stagione. Tra i giocatori coinvolti nelle prossime decisioni ci sono Bortolani e Green, entrambi a rischio di lasciare la squadra.

Cantù ha scelto Frank Vitucci per aprire il nuovo ciclo dopo l’addio a Walter De Raffaele. L’accordo è arrivato in tempi rapidissimi: contratto biennale per il tecnico veneziano, legato alla S.Bernardo fino alla stagione 202728. Un segnale chiaro, perché la società non cerca solo una guida per la prossima Serie A, ma un progetto da costruire con continuità. Vitucci arriva da una promozione diretta conquistata con Scafati e porta a Cantù esperienza, conoscenza del campionato e un legame professionale forte con il nuovo general manager Simone Giofrè. I due hanno già lavorato insieme a Varese, Brindisi e Treviso, conquistando due semifinali Scudetto e due finali di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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