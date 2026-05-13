Il suo conto è in pericolo per una frode bancaria E la 75enne cade nella trappola del finto carabiniere versando 10mila euro
Una donna di 75 anni ha perso 10mila euro dopo aver creduto a una telefonata di un falso carabiniere, che le aveva detto che il suo conto era in pericolo a causa di una frode bancaria. I Carabinieri della stazione di San Pancrazio hanno condotto un’indagine e, nei giorni scorsi, hanno denunciato un uomo di 36 anni ritenuto responsabile della truffa. La vicenda si inserisce in un quadro di truffe telefoniche che sfruttano falsi rappresentanti delle forze dell’ordine.
I Carabinieri della Stazione di San Pancrazio, al termine di una articolata attività d’indagine, nei giorni scorsi hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 36enne italiano, ritenuto il presunto responsabile di una truffa concretizzata tramite la tecnica del finto carabiniere.Un.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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