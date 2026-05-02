Lei è complice di una rapina | anziana cade nella trappola del finto carabiniere e consegna soldi e gioielli per 30 mila euro

Un'anziana donna è caduta in una trappola telefonica organizzata da un individuo che si è spacciato per un carabiniere. La vittima ha consegnato circa 30 mila euro tra soldi e gioielli, credendo di collaborare con le forze dell'ordine. Le autorità stanno conducendo un'indagine per chiarire i dettagli dell'episodio, mentre la donna ha riferito di aver ricevuto una chiamata sospetta nei giorni scorsi.

“Stiamo indagando su di lei, riteniamo sia complice di una rapina in gioielleria”. Non riusciva a credere alle proprie orecchie la “nonnina” che, nei giorni scorsi, ha ricevuto la telefonata da un tizio che s'è spacciato per carabiniere. “Ma sono anziana, cosa sta dicendo?”, avrebbe tentato di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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