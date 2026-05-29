La società malaysiana che produce i più grandi quantitativi di preservativi al mondo sta affrontando un forte aumento dei costi di produzione e una riduzione delle forniture di materie prime. La produzione è rallentata e le scorte si stanno esaurendo, creando difficoltà nella distribuzione dei prodotti. La situazione si sta riflettendo sui prezzi e sulla disponibilità sul mercato globale.

L’azienda malaysiana Karex è la più grande produttrice di preservativi al mondo, ma sta affrontando varie difficoltà economiche: dall’inizio dell’anno il costo delle sue azioni è diminuito di un terzo, le vendite sono diminuite del 20 per cento rispetto all’anno precedente e a maggio per il secondo trimestre consecutivo ha segnalato una perdita operativa (cioè ha speso di più per la produzione di preservativi rispetto a quanto ha ricavato dalla loro vendita). Le difficoltà economiche sono dovute sia a un aumento dei costi sia a una diminuzione della domanda da parte di alcuni dei suoi principali acquirenti: entrambe le cose sono dovute agli eventi internazionali, e alle politiche del presidente statunitense Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Sono tempi duri per la più grande azienda di preservativi al mondo

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