Prezzo preservativi azienda Karex aumenta del 30% per la guerra in Iran

L’azienda leader mondiale nella produzione di preservativi ha annunciato un aumento dei prezzi del 30%. La decisione è stata comunicata dall’amministratore delegato, che ha spiegato come questa scelta sia dovuta alla situazione attuale in Iran, e che i costi saranno trasferiti ai clienti. La notizia riguarda un settore fondamentale per la salute pubblica e ha suscitato reazioni nel mercato.

“Non abbiamo altra scelta che trasferire i costi ai clienti in questo momento”. Sono le parole dell’amministratore delegato dell’azienda più grande al mondo per la produzione di preservativi. I prezzi potranno aumentare fino al 30% Le conseguenze della chiusura dell Stretto di Hormuz e della guerra in Iran stanno per insinuarsi nel quotidiano. Infatti,l’azienda malese Karex, la più grande al mondo nella produzione di profilattici,è pronta ad aumentare i prezzi fino ad arrivare al 30%. Secondo quanto riportaRepubblica, il motivo di tale rincaro èdovuto al conflitto attuale tra Stati Uniti, Israele ed Iran. Secondo quanto emerso,la chiusura dello Strettostarebbe facendo rapidamente aumentare i costi delle materie prime, rompendo gli equilibri sulle catene di approvvigionamento.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Prezzo preservativi, azienda Karex aumenta del 30% per la guerra in Iran World’s top condom maker raising prices due to Iran war #RTÉNews #iran #middleeast Notizie correlate Preservativi più costosi a causa della guerra in Iran: la Karex annuncia rincari fino al 30%La guerra in Iran ha effetti anche sui prezzi dei preservativi: l’azienda Karex, il più grande produttore mondiale di profilattici, che fornisce... Leggi anche: Per colpa della guerra ora aumenta anche il prezzo dei preservativi Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Preservativi sempre più cari per la guerra in Iran: la Karex annuncia rincari fino al 30%; Profilattici, stangata globale per la guerra in Iran: prezzi su fino al 30%; ? Preservativi più cari per l’ impatto della guerra Iran; Soldi al Nord per il southworking: Misura che non crea sviluppo. IRAN KAREX Preservativi più cari a causa della guerra in Iran, Karex: Prezzi fino al +30% per la carenza di materie primeA lanciare l’allarme è Karex, produttore mondiale di condom, che ha annunciato rincari legati alle difficoltà di approvvigionamento ... statoquotidiano.it Preservativi, prezzo in aumento per effetto della guerra in IranSe il conflitto con l'Iran non finirà a breve, anche il prezzo dei preservativi è destinato ad aumentare. Lo ha annunciato il più grande produttore mondiale di condom, in un'intervista a Bloomberg, ri ... tg24.sky.it Se il conflitto con l'Iran non finirà a breve, anche il prezzo dei preservativi è destinato ad aumentare. Lo ha annunciato il più grande produttore mondiale di condom, riferendo che l'azienda aumenterà i prezzi fino al 30%, per la mancanza di materie prime caus x.com Preservativi, prezzo in aumento per effetto della guerra in Iran - facebook.com facebook