Re Carlo III al Congresso Usa | Tempi di grande incertezza sfide sono immense

Re Carlo III ha partecipato a un discorso davanti al Congresso degli Stati Uniti, durante il quale ha dichiarato che ci troviamo in tempi di grande incertezza. Ha sottolineato che le sfide sono immense, senza approfondire ulteriori dettagli o motivazioni. La sua presenza nel paese ha attirato l’attenzione dei media e ha rappresentato un momento significativo nel rapporto tra il Regno Unito e gli Stati Uniti.

“Ci incontriamo in tempi di grande incertezza”. Lo ha detto re Carlo III nel suo discorso davanti al Congresso degli Stati Uniti a Washington. I conflitti in Europa e in Medio Oriente, ha aggiunto, “pongono immense sfide per la comunità internazionale”. Poi sull’attentato a Donald Trump, il sovrano afferma. “Permettetemi di affermare con incrollabile determinazione: tali atti di violenza non avranno mai successo”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Re Carlo III al Congresso Usa: "Tempi di grande incertezza, sfide sono immense" Notizie correlate Il discorso di Carlo III al Congresso è stato molto concilianteHa celebrato l'intesa storica tra Regno Unito e Stati Uniti, e rimarcato la necessità di continuare a cooperare nonostante le divergenze Martedì,... Re Carlo III al Congresso a Washington, standing ovation per il sovranoRe Carlo III e la regina Camilla accolti alla Casa Bianca nel secondo giorno della visita di Stato del monarca britannico negli Stati Uniti. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Troviamo il modo di collaborare, ecco il messaggio di re Carlo al Congresso Usa; Re Carlo da Trump, dal garden party con Melania al discorso al Congresso: il programma della visita; Re Carlo III e Camilla negli Usa, i reali accolti da Trump e Melania alla Casa Bianca; Re Carlo III oggi negli Usa: i timori, il tè con Trump e lo storico discorso al Congresso. Re Carlo III al Congresso Usa: Tempi di grande incertezza, sfide sono immense(LaPresse) Ci incontriamo in tempi di grande incertezza. Lo ha detto re Carlo III nel suo discorso davanti al Congresso degli Stati Uniti ... stream24.ilsole24ore.com Re Carlo III al Congresso Usa condanna l’attacco a Washington e chiede fermezza per KievLeggi su Sky TG24 l'articolo Re Carlo III da Trump, il presidente Usa: 'Non abbiamo alleato più stretto degli Uk' ... tg24.sky.it "La violenza non trionferà mai. Legame Gb-Usa indistruttibile, uniti nella difesa della democrazia": il discorso di Re Carlo al Congresso Usa - facebook.com facebook "Soldati Usa arruolati nell'Idf", Congresso valuta legge che garantisca loro stessi benefici destinati ai militari negli States x.com