L’Helwatt Festival è nel caos via il direttore artistico Victor Yari Milani Confermati per ora i maxi concerti di Travis Scott e Kanye West Ecco cos’è successo

L’Helwatt Festival, in programma all’arena RCF di Reggio Emilia tra il 4 e il 18 luglio, sta attraversando una fase di instabilità. Il direttore artistico Victor Yari Milani è stato rimosso dalla posizione. Nonostante questa decisione, i concerti di Travis Scott e Kanye West sono stati confermati e si svolgeranno come previsto. La situazione ha causato preoccupazioni tra gli organizzatori e i partecipanti.

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L’ Helwatt Festival, la serie di concerti in programma all’ arena RCF di Reggio Emilia, a Campovolo, dal 4 al 18 luglio, è nel caos. Pochi giorni fa, la società organizzatrice C.Volo ha interrotto la collaborazione con il direttore artistico Victor Yari Milani, scelto per coordinare uno degli eventi musicali italiani più grandi e ambiziosi, ma quasi sconosciuto nel settore. Un divorzio che descrive il climax di conflitti interni e, secondo quanto riporta Il Post, dubbi sulla precisa pianificazione della rassegna. La versione ufficiale è una divergenza di vedute, ma sembra che gli intoppi siano cresciuti in modo proporzionale all’aumento dei costi rispetto alle previsioni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Hellwatt Festival, Victor Milani non è più il direttore artisticoReggio Emilia, 6 maggio 2026 – Victor Yari Milani non è più il direttore artistico di Hellwatt Festival. Il tormentone Kanye West, via il direttore artistico dell’Hellwatt Festival: il concerto di Reggio Emilia ora è a rischioReggio Emilia, 7 maggio 2026 – Quello che preannunciavano essere un inferno di potenza, un evento musicale di portata mondiale, si sta rivelando per... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L’Hellwatt Festival nel caos. Silurato il direttore artistico: Ma la rassegna è confermata; Helwatt festival, quando i soldi non bastano; Hellwatt Festival, Victor Milani non è più il direttore artistico; Helwatt festival, sollevato dall’incarico Victor Yari Milani. L’Hellwatt festival di Reggio Emilia è nel caosL'enorme evento che dovrebbe ospitare Kanye West ha cacciato il controverso direttore artistico e ora deve rimettere assieme i pezzi ... ilpost.it L’Hellwatt Festival nel caos. Silurato il direttore artistico: Ma la rassegna è confermataIl controverso manager è stato cacciato dalla società C.Volo per divergenze sulla produzione. A pesare i costi esorbitanti dell’organizzazione, i cachet monstre e la gestione comunicativa. msn.com