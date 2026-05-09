L’Helwatt Festival è nel caos via il direttore artistico Victor Yari Milani Confermati per ora i maxi concerti di Travis Scott e Kanye West Ecco cos’è successo
L’Helwatt Festival, in programma all’arena RCF di Reggio Emilia tra il 4 e il 18 luglio, sta attraversando una fase di instabilità. Il direttore artistico Victor Yari Milani è stato rimosso dalla posizione. Nonostante questa decisione, i concerti di Travis Scott e Kanye West sono stati confermati e si svolgeranno come previsto. La situazione ha causato preoccupazioni tra gli organizzatori e i partecipanti.
L’ Helwatt Festival, la serie di concerti in programma all’ arena RCF di Reggio Emilia, a Campovolo, dal 4 al 18 luglio, è nel caos. Pochi giorni fa, la società organizzatrice C.Volo ha interrotto la collaborazione con il direttore artistico Victor Yari Milani, scelto per coordinare uno degli eventi musicali italiani più grandi e ambiziosi, ma quasi sconosciuto nel settore. Un divorzio che descrive il climax di conflitti interni e, secondo quanto riporta Il Post, dubbi sulla precisa pianificazione della rassegna. La versione ufficiale è una divergenza di vedute, ma sembra che gli intoppi siano cresciuti in modo proporzionale all’aumento dei costi rispetto alle previsioni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Notizie correlate
Hellwatt Festival, Victor Milani non è più il direttore artisticoReggio Emilia, 6 maggio 2026 – Victor Yari Milani non è più il direttore artistico di Hellwatt Festival.
Il tormentone Kanye West, via il direttore artistico dell’Hellwatt Festival: il concerto di Reggio Emilia ora è a rischioReggio Emilia, 7 maggio 2026 – Quello che preannunciavano essere un inferno di potenza, un evento musicale di portata mondiale, si sta rivelando per...
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: L’Hellwatt Festival nel caos. Silurato il direttore artistico: Ma la rassegna è confermata; Helwatt festival, quando i soldi non bastano; Hellwatt Festival, Victor Milani non è più il direttore artistico; Helwatt festival, sollevato dall’incarico Victor Yari Milani.
L’Hellwatt festival di Reggio Emilia è nel caosL'enorme evento che dovrebbe ospitare Kanye West ha cacciato il controverso direttore artistico e ora deve rimettere assieme i pezzi ... ilpost.it
L’Hellwatt Festival nel caos. Silurato il direttore artistico: Ma la rassegna è confermataIl controverso manager è stato cacciato dalla società C.Volo per divergenze sulla produzione. A pesare i costi esorbitanti dell’organizzazione, i cachet monstre e la gestione comunicativa. msn.com
Il profilo del manager genovese chiamato da C. Volo a raccogliere la sfida organizzativa a due mesi dal festival facebook