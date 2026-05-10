Elena Santarelli vicina alle mamme in ospedale tra loro anche Sonia Bruganelli con la figlia Silvia

In occasione della Festa della Mamma 2026, Elena Santarelli ha visitato alcune mamme in ospedale, tra cui Sonia Bruganelli con la figlia Silvia. La presenza di Santarelli ha coinvolto diverse donne che si trovano in strutture sanitarie, in un momento che celebra il ruolo materno. La testimonianza si è svolta in un contesto di solidarietà e vicinanza tra madri che affrontano momenti di difficoltà.

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