Un anno di interventi multidisciplinari presso una casa rifugio a Catanzaro ha portato alla realizzazione del progetto L, che combina pratiche di yoga e sessioni di lettura. Questa iniziativa mira a supportare le donne vittime di violenze, offrendo loro strumenti di benessere e di riflessione. Le attività sono state svolte nel centro di accoglienza, coinvolgendo professionisti specializzati in diverse discipline.

Un anno di interventi multidisciplinari presso la casa rifugio Mondo Rosa di Catanzaro ha permesso di dare seguito al progetto L.Y.A., un percorso dedicato alla ricostruzione di donne e minori che hanno subito episodi di violenza. Dall’inizio delle attività, avvenuto nel marzo 2025, fino alla conclusione del ciclo nel marzo 2026, l’iniziativa ha puntato a trasformare situazioni di estrema vulnerabilità in percorsi di ripresa attraverso un metodo olistico. Il modello L.Y.A. tra benessere psicofisico e supporto educativo. L’approccio adottato dal progetto, denominato Lettura Yoga Armonia, si è distinto per una strategia trauma-informed capace di integrare diverse dimensioni dell’individuo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Yoga e lettura: la formula vincente per guarire dalle violenze

Kimi, Formula vincentedi Leo Turrini "Eh, davvero: gli ultimi giri sembravano non finire mai! E mentre aspettavo tremando la bandiera a scacchi pensavo che mio figlio...

Guarire dalle lesioni cutanee. Ambulatorio infermieristico servizi d’assistenza in crescitaUn servizio utile per chi ha una ferita recente, oppure convive da tempo con una lesione complessa, di quelle che faticano a guarire.

Temi più discussi: Yoga Fest!: torna a Bracciano la tre giorni dedicata a pratica, ascolto e condivisione accessibili a tutti; Trasformare il silenzio in voce: il bilancio di un anno di LYA a Catanzaro; Festival olistico; Yoga Zero 1500 ml, il marchio entra nei maxi formati con quattro referenze senza zuccheri aggiunti.

Inizia la giornata con yoga e bagno sonoro all’IDRO EcomuseoL’evento Eco del mattino propone un rituale per iniziare la giornata con presenza, energia e armonia: la proposta unisce la pratica di yoga, l’ascolto consapevole del respiro e un bagno sonoro che acc ... tuobenessere.it

«Yoga Fest!»: torna a Bracciano la tre giorni dedicata a pratica, ascolto e condivisione accessibili a tuttiDal 17 al 19 aprile, il Centro Olistico Borgo Acqua Paola di Bracciano ospita una nuova edizione di Yoga Fest!, ideato e organizzato da Sattva Yoga Roma ... roma.corriere.it

Un appuntamento che intreccia yoga, benessere psicofisico e divulgazione scientifica #Napoli - facebook.com facebook