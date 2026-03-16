kimi formula vincente

Durante gli ultimi giri di una gara di Formula 1, il commentatore descrive la tensione crescente mentre attende con trepidazione il momento di tagliare il traguardo. Ricorda un momento di emozione personale, quando pensa che suo figlio sta vivendo un sogno. La scena si svolge mentre il pilota affronta gli ultimi metri della corsa, concludendo la competizione.

di Leo Turrini "Eh, davvero: gli ultimi giri sembravano non finire mai! E mentre aspettavo tremando la bandiera a scacchi pensavo che mio figlio stava realizzando un sogno. Suo, ma di tutta la famiglia. Ecco, quando le circostanze lo consentono noi genitori dovremmo sempre metterci a disposizione dei sogni dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze". Parla così dalla Cina il papà di Kimi Antonelli. Il signor Marco è a suo modo un privilegiato: il suo rampollo, vent’anni ancora da compiere, ha trasformato il desiderio in realtà, la speranza in emozione vera. "Quando in casa abbiamo intuito la sua passione, beh, ci siamo riconosciuti nel suo entusiasmo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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