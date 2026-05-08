Sondaggi parità tra centrodestra e centrosinistra Vannacci cresce e ruba voti a Lega e FdI

Secondo gli ultimi sondaggi, il centrodestra e il centrosinistra si trovano in parità con percentuali vicine di consenso. Tutti i partiti della maggioranza riportano una diminuzione nei sondaggi, mentre Forza Italia supera la Lega nel gradimento. Nel frattempo, il generale Vannacci continua a guadagnare consensi, portando il movimento Futuro Nazionale al 4%.

In calo tutti i partiti della maggioranza. Forza Italia sorpassa la Lega. E il generale Vannacci cresce ancora: Futuro Nazionale è al 4%. Questi sono i risultati di un sondaggio di Demos illustrati da Ilvo Diamanti oggi su Repubblica. Il partito di Giorgia Meloni è al 28,6%, in lieve calo. Il Partito Democratico si ferma in ogni caso a distanza di sicurezza: 21,5%. Il Movimento 5 Stelle si attesta al 13% e Alleanza Verdi-Sinistra sotto il 6%. Il partito di Vannacci ha già superato Azione, Italia Viva e +Europa. E sottrae consensi al centrodestra. I sondaggi. Meloni però rafforza la sua popolarità, anche se di poco: 38% (+1%). Dietro a lei Giuseppe Conte, con il 35%, stabile.🔗 Leggi su Open.online

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