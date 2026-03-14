Sondaggi politici volano Pd e M5s Vannacci perde pezzi | i voti partito per partito

I sondaggi politici mostrano un aumento di consensi per il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, mentre Fratelli d’Italia mantiene i suoi livelli. La Lega, ormai superata da Forza Italia, ha registrato un lieve calo, mentre quest’ultima ha ripreso qualche decimo di punto. Vannacci ha perso alcuni pezzi di consenso rispetto alle rilevazioni precedenti.

Volano Pd e M5s. FdI è stabile mentre la Lega, ormai sorpassata da Forza Italia, recupera qualche decimo. Futuro Nazionale con Vannacci scende al 3,2%. Ecco l'ultimo sondaggio Supermedia per Sky Tg24. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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