Sondaggi politici Fratelli d'Italia è ai minimi salgono Pd e M5s | i voti partito per partito

I sondaggi politici segnano un calo per Fratelli d’Italia, che scende al 28,4%, il livello più basso dalle elezioni europee. La Lega registra invece un calo al 7,1%. Al contrario, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle registrano un aumento nei loro consensi.

FdI tocca un nuovo minimo e scende al livello più basso dalle europee, al 28,4%. In calo anche la Lega, al 7,1%. Risale FI all'8,5%. Nel campo largo si segnala la crescita di Pd e M5s. Ecco l'ultimo sondaggio di Termometro politico.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Fratelli d'Italia in calo nei sondaggi dopo referendum e scandali di governo; Sondaggi politici, FdI perde due punti in un mese. Testa a testa centrodestra-campo largo; Gli ultimi sondaggi politici: in leggero calo i principali partiti, FdI al 29,3% e Pd al 21,9%. Immutata la fiducia in Meloni; Negli ultimi sondaggi politici FdI in lieve calo e PD in forte crescita, tonfo per il M5S.

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia è ai minimi, salgono Pd e M5s: i voti partito per partitoFratelli d'Italia tocca un nuovo minimo e scende al livello più basso dalle elezioni europee, ovvero da giugno 2024. Oggi il partito di Meloni è dato al 28,4%. In retrocessione anche la Lega, al 7,1%. fanpage.it

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Sondaggi politici elettorali: partiti, leader e governo Meloni già in campagna elettorale per il 2027, l'ultima indagine. Gli orientamenti di voto, i tassi di fiducia ed efficacia dell'esecutivo, la legge elettorale x.com

Tornano gli ultimi sondaggi politici. Di seguito i dati raccolti da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana che mostrano chi vincerebbe le elezioni se si votasse oggi. Chi sale e chi scende nel confronto tra i soggetti politici rispetto a due settimane fa, in base alle ril - facebook.com facebook