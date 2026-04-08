Secondo gli ultimi sondaggi politici, il partito di estrema destra perde due punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione, mentre il Movimento 5 Stelle registra un aumento di qualche decimale. Il Partito Democratico mostra invece una leggera diminuzione nei consensi. Questi dati riflettono un periodo di variazioni sottolineate dall’analisi delle rilevazioni di settore, che evidenziano cambiamenti nelle preferenze degli elettori.

Il panorama politico italiano attraversa una fase di assestamento profondo, dove il silenzio dei numeri nasconde in realtà movimenti tettonici tra le forze in campo. Dopo lo spartiacque del referendum sulla giustizia, il clima si è fatto elettrico, mettendo a dura prova la tenuta della maggioranza e riaccendendo una competizione tra coalizioni che pareva sopita. Gli ultimi dati della rilevazione Only Numbers per Porta a Porta, confrontati con quelli del 4 marzo, scattano l’istantanea di un Paese che sta ricalibrando le proprie preferenze in un contesto segnato dal caro energia e dalle turbolenze in Medio Oriente. Fratelli d’Italia, pur confermandosi il primo partito, accusa il colpo più duro: scende al 27,3%, perdendo ben due punti percentuali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sondaggi politici: FdI perde due punti, cresce il M5S mentre il Pd subisce leggera flessione

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Sondaggi politici: le intenzioni di voto ad un mese e mezzo dalle elezioni comunali. Tutti i DATI - facebook.com facebook