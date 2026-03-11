Sondaggi politici Vannacci ora prende la metà dei voti della Lega | FdI scende il Pd in crescita

Recenti sondaggi politici mostrano che il partito di Giorgia Meloni ha perso quasi mezzo punto in una settimana, portando la sua quota di voti a circa la metà di quella della Lega. La coalizione di centrodestra registra una diminuzione, mentre il partito di centrosinistra, il Pd, registra un aumento. La distanza tra le due forze si riduce, portandosi a meno di un punto.

Il partito di Giorgia Meloni perde quasi mezzo punto in una settimana. La coalizione di centrodestra scende mentre il campo largo si avvicina, a meno di un punto di distanza. C'è una leggera risalita per la Lega, che paga ancora il prezzo dell'addio di Vannacci: ora Futuro nazionale raccoglie la metà dei voti del Carroccio. Sono i risultati del sondaggio politici di Swg per La7. 🔗 Leggi su Fanpage.it

