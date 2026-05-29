Sondaggi Futuro Nazionale sale al 4% pareggio Centrodestra e Campo largo

Un sondaggio rileva un aumento delle intenzioni di voto per il partito di Roberto Vannacci, che sale al 4 per cento. Il risultato porta a un pareggio tra il Centrodestra e il Campo largo. Il partito ha registrato un aumento di adesioni, soprattutto in regioni tradizionalmente leghiste come Lombardia e Veneto.

I risultati delle recenti elezioni amministrative del 24 e 25 maggio si riflettono anche negli ultimisondaggi politicirealizzati daYoutrend, i quali non fanno registrare particolarisconvolgimenti nei rapporti di forza. Le due principali coalizioni, di destra e sinistra, sono sostanzialmente appaiate, entrambeal di sotto del 45%. Continua invece a crescereFuturo Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, che tocca quota4%. Nel dettaglio,Fratelli d’Italia, il partito del premierGiorgia Meloni, rimane la prima forza nazionale, attestandosi su uno stabile28,4%. Nella coalizione di governo rimane salda ancheForza Italia, che porta a casa un buon8,2%. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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