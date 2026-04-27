FdI crolla e Vannacci sale testa a testa tra centrodestra e campo largo nei sondaggi politici

Da fanpage.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei sondaggi politici, il partito di centrodestra registra un calo, scendendo al 27,6% con una diminuzione dello 0,7%. Contemporaneamente, un altro partito, associato a una formazione di destra nazionalista, aumenta al 3,7%, guadagnando lo 0,7%. Questi cambiamenti portano a un testa a testa tra il blocco di centrodestra e quello di campo largo, con le percentuali che si avvicinano.

FdI crolla al 27,6% (-0,7%). Voti recuperati probabilmente da Futuro Nazionale di Vannacci, che sale al 3,7% (+0,7%). Lieve aumento anche per FI e Lega. Crescono Pd e M5s. Tra campo largo e centrodestra è testa a testa. Ecco l'ultimo sondaggio Bidimedia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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