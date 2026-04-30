Sondaggi politici il campo largo sale al 45,3% e sorpassa il centrodestra | cala la fiducia nel governo

Secondo gli ultimi sondaggi politici, il campo largo ottiene il 45,3% delle preferenze, superando di poco il centrodestra che si ferma al 44,7%. La situazione rimane molto vicina tra le due coalizioni, con un margine di pochi decimali. Nel frattempo, si registra una diminuzione della fiducia nel governo in carica.

Il campo largo è avanti con il 45,3% dei voti rispetto al centrodestra, al 44,7%. Tra le due coalizioni è testa a testa. Scende inoltre, la fiducia nel governo Meloni. Lo dice l'ultimo sondaggio di Emg.🔗 Leggi su Fanpage.it

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