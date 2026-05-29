Sommer Frattesi o Luis Henrique | chi ha deluso di più? Il focus a tinte nerazzurre

Da internews24.com 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra Sommer, Frattesi e Luis Henrique, i tifosi nerazzurri si interrogano su chi abbia deluso di più. Tre giocatori con ruoli e prestazioni differenti, ma tutti coinvolti in momenti difficili della squadra. La discussione riguarda le aspettative e i risultati ottenuti finora, senza riferimenti a dettagli specifici delle singole partite o alle statistiche. La questione rimane aperta tra i supporter, che cercano di capire quale dei tre abbia avuto l’impatto più negativo.

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di Alberto Petrosilli Tre situazioni diverse, ma una domanda divide i tifosi nerazzurri: chi ha deluso di più tra Sommer, Frattesi e Luis Henrique? L’analisi. Quando una stagione finisce, soprattutto in una piazza esigente come quella dell’ Inter, è inevitabile tirare le somme. Tra chi ha brillato e chi invece ha lasciato più dubbi che certezze, il dibattito tra i tifosi si concentra anche sui giocatori che hanno reso meno delle aspettative. Tra i nomi più discussi ci sono senza dubbio Yann Sommer, Davide Frattesi e Luis Henrique. Tre casi differenti, tre storie diverse, ma un’unica domanda: chi ha deluso maggiormente? LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Partendo da Sommer, probabilmente il giudizio nei suoi confronti è quello più severo ma anche il più ingeneroso. 🔗 Leggi su Internews24.com

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