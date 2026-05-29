Solo Benny negli store digitali il nuovo singolo L’ultima parola

Da Venerdì 29 maggio è disponibile negli store digitali ”L’ultima parola”, il nuovo singolo di Solo Benny, prodotto da Luca Sala e pubblicato su etichetta Ebim Records, che mette a nudo fragilità e determinazione, trasformando il dolore in identità e libertà. “Un addio che brucia lento tra rabbia e malinconia: questo brano è la resa dei conti. È la voce di chi sceglie sé stessa, anche quando costa l’anima, quando resta solo cenere. Tra ritorni che illudono e verità che feriscono, racconto la fine senza filtri: niente da salvare, solo il coraggio di dire per sempre addio”. Solo Benny, originaria di Lecco, è un’artista poliedrica che unisce arte, scienza e musica in un percorso creativo e personale unico. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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