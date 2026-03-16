Emma feat Rkomi | in radio e sulle piattaforme digitali il nuovo singolo Vacci piano

Il 13 marzo è stato pubblicato il nuovo singolo di Emma in collaborazione con Rkomi, intitolato “Vacci piano”. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali e viene trasmesso in rotazione radiofonica. Questa collaborazione tra i due artisti ha portato alla nascita di un singolo che già sta attirando l’attenzione del pubblico.

MILANO – E’ uscito il 13 marzo, su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “Vacci Piano”, il nuovo singolo di Emma feat Rkomi. Questa è una canzone che parla di malintesi, dei non detti che creano fraintendimenti e di come la mancanza di dialogo crea incomprensioni e genera sentimenti di rabbia e frustrazione: “C’è un manicomio di promesse sopra il tavolo E poi c’è un angolo di cose che non dirò mai O vacci piano Ti sembra il caso Svegliamo tutti stanotte mentre ci urliamo E poi ti odio, mi fa strano Non doveva, non doveva andar così”. Una ballad intensa, che segna la prima collaborazione tra Emma e Rkomi, due voci uniche, due anime che condividono un percorso artistico autentico e la sana consapevolezza di chi non dimentica da dove viene. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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