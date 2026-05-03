In Sardegna e Senegal sono partiti i lavori per un progetto di economia circolare che coinvolge anche la pesca. L'iniziativa prevede l'utilizzo di 30 ettari di mare concessi all’isola di Gorée. Tra gli obiettivi ci sono le attività di mitilicoltura e lo sviluppo di pratiche sostenibili. Non sono state ancora rese note le modalità di gestione delle aree marine né i dettagli sulle strategie per coinvolgere le comunità locali.

? Cosa scoprirai Come può la mitilicoltura sarda fermare i flussi migratori in Senegal?. Chi gestirà i 30 ettari di mare concessi all'isola di Gorée?. Quali tecnologie sarde verranno trasferite alla cooperativa locale Coflec?. Perché il Comune di Oristano guida questa rete internazionale di pesca?.? In Breve Cooperativa Coflec e Madame Yayi Bayam Diouf gestiranno l'impianto di mitilicoltura a Gorée.. Nuovo allevamento di cozze su 30 ettari marini concessi dalle autorità senegalesi.. Vicesindaco Djiamil Sarr e l'Università di Cagliari supportano l'accordo con Oristano.. Documentario sui modelli di economia circolare in uscita nelle sale il prossimo autunno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna e Senegal: via al progetto di economia circolare e pesca

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