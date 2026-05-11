Concordato preventivo la maggioranza riprova a legalizzare una modica quantità di evasione delle partite Iva

Nelle recenti discussioni sul concordato preventivo, si è assistito a un tentativo di modificare le norme fiscali per le partite Iva con pagelle fiscali basse. La proposta prevede di fissare un limite massimo al reddito su cui calcolare le tasse per il biennio 2026-2027, con l’obiettivo di ridurre l’impatto delle imposte per alcuni contribuenti. La maggioranza si è mostrata favorevole a questa iniziativa, che potrebbe influenzare la gestione fiscale di molti professionisti e imprenditori.

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