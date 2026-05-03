Fisco l’agenda di maggio parte con 48 scadenze Conto alla rovescia per il concordato delle partite Iva

A maggio il calendario fiscale si presenta fitto di scadenze, con 48 adempimenti previsti nel mese. Tra le principali, lunedì è in programma il pagamento dell’imposta di registro sui contratti di affitto abitativo non soggetti a cedolare secca, con decorrenza dal primo aprile. La data segna l’inizio di un mese particolarmente intenso per contribuenti e professionisti, con diverse scadenze legate alle imposte e alle comunicazioni fiscali.

Sono 48 e sono tutti versamenti. L’agenda di maggio (censita dall’ agenzia delle Entrate ) mette in campo una serie di scadenze collegate alle imposte dovute. Anche se nel mese non mancano appuntamenti spartiacque che segnano, però, più un punto di partenza che una deadline. È il caso della dichiarazione precompilata. Dal 14 maggio, infatti, sarà possibile modificare o accettare e inviare con il fai da te il 730 messo già a disposizione (il pomeriggio del 30 aprile) dalle Entrate. Mentre dal 20 maggio sarà messo in consultazione il modello Redditi Pf precompilato con la possibilità di far scattare modifiche o accettazioni e invio dal 27 maggio.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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