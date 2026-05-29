La capolista del campionato di softball di Serie A1 2026 ha subito la prima sconfitta, perdendo la gara-1 contro la squadra rivale nel derby. La partita si è conclusa con un punteggio di 14-6 a favore della squadra avversaria. La sconfitta rappresenta il primo passo falso di questa stagione per la formazione in testa alla classifica.

Arriva la prima sconfitta per la capolista nel Campionato valido per la Serie A1 2026 di softball. La Quick Mill Bollate ha perso infatti la gara-1 nel derby contro la Lacomes New Bollate, cedendo il passo con il punteggio di 14-6. Si è tratto di un K.O maturato negli ultimi due inning della disputa quando, sotto di 6-4, la seconda squadra bollatese ha marcato ben sei punti nel sesto inning, complice uno strabiliante fuoricampo firmato da Alessandra Biffi. La Newcomes ha poi chiuso definitivamente i giochi nella settima ripresa, aumentando il parziale di quattro unità con un altro homers, stavolta siglato da Kortokrax Kamryn Jo (tre punti) ed un altro ancora di Alida Campioni, segnando complessivamente undici valide contro le dieci delle avversarie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Softball: prima sconfitta per la Quick Mill Bollate in Serie A1. La Newcomes vince il derby

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Softball, la Quick Mill Bollate continua il percorso a punteggio pieno in Serie A1. Mezzo passo falso per ForlLa stagione di softball in Serie A1 prosegue con la Quick Mill Bollate che mantiene il primo posto a punteggio pieno, senza sconfitte finora.

Softball: la Quick Mill Bollate è ancora imbattuta in Serie A1, si dividono la posta Saronno e ForlìLa squadra di softball Quick Mill Bollate continua a mantenere l’imbattibilità nella Serie A1 2025-2026, dopo aver ottenuto una vittoria nel doppio...

Argomenti più discussi: Softball A1: derby emiliano-romagnolo tra Forlì e Collecchio; Softball A1: Saronno cala il doppio colpo a Pianoro, pareggio per Caronno e Bollate chiude l’andata imbattuta.

Softball: domenica di fuoco per le due squadre di Bollate in Serie A1Si chiude l'ultima giornata d'andata della Serie A1 2026 per quanto riguarda il softball, ma contemporaneamente si apre anche l'ultima del girone di ... oasport.it

Softball, sabato in scioltezza per Bollate, Forlì e Saronno in Serie A1Termina con tante certezze e poche sorprese il sabato valido per l'ultimo turno del girone di andata Serie A1 di softball. In occasione della giornata ... oasport.it