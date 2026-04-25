La stagione di softball in Serie A1 prosegue con la Quick Mill Bollate che mantiene il primo posto a punteggio pieno, senza sconfitte finora. La squadra ha conquistato tutte le vittorie finora disputate. Nel frattempo, la formazione di Forlì ha subito una sconfitta, fermandosi a un solo risultato negativo nel percorso stagionale. La competizione continua con le altre squadre che cercano di avvicinarsi alla capolista.

Passano le settimane, ma il copione non cambia. La Quick Mill Bollate rimane infatti l’unica squadra ancora imbattuta nella Serie A1 2026 di softball. Anche in occasione della quinta giornata di Campionato le detentrici del titolo hanno collezionato una doppia vittoria importante, imponendosi contro l’attrezzata Caronno in due partite vinte di misura. In occasione di gara-1 le Campionesse d’Italia hanno avuto la meglio per 10-9, sfruttando un terzo inning in cui hanno messo a referto cinque punti ed un penultimo atto caratterizzato da tre timbri. Poi, in gara-2, le lombarde hanno arginato le Rheavendors per 3-2 segnando due sigilli al secondo inning ed uno al sesto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Softball, la Quick Mill Bollate continua il percorso a punteggio pieno in Serie A1. Mezzo passo falso per Forl

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