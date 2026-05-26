Durante la giornata si sono svolti gli scrutini in una competizione elettorale, con un risultato ancora non definitivo. La sfida tra due candidati, uno dei quali ha ottenuto circa il 40% dei voti, rimane incerta. La giornata si è protratta per molte ore senza arrivare a una conclusione ufficiale.

Quella di ieri è stata una giornata lunga, tesa, di fatto non conclusa con un dato certo e ufficiale. È stata caratterizzata da giri di orologio che scandivano percentuali altalenanti che, in alcune fasi, si sono tradotte in uno stillicidio di emozioni. Ad Agrigento lo scrutinio per l’elezione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Temi più discussi: Giornata di scrutini con il fiato sospeso: la sfida tra Alonge Sodano sul fino di lana con quel 40% che rimane un rebus; Dal senso di sconfitta allo spiraglio serale, la giornata (infinita) del candidato Tittarelli; Amministrative in Calabria, oggi ultimo giorno di voto: dopo le 15 al via lo scrutinio; Canossa e Luzzara al voto. Affluenza bassissima nel primo giorno di urne.

Dal senso di sconfitta allo spiraglio serale, la giornata (infinita) del candidato TittarelliMACERATA - Un pomeriggio lunghissimo, fatto di attese, conferme e smentite, numeri e previsioni, ma anche di speranze, paure, analisi, telefonate, messaggi. Gianluca Tittarelli, ... corriereadriatico.it

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