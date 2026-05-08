Di Rosa attacca Sodano e Alonge | Dietro le candidature lo stesso sistema di potere

Un politico ha accusato due figure di rappresentare lo stesso sistema di potere dietro le candidature, sostenendo che a Agrigento si cerca di presentare come alternative politiche proposte che in realtà sono parte dello stesso sistema che da anni governa la provincia. La dichiarazione mette in discussione la genuinità delle nuove proposte politiche in vista delle prossime elezioni.

"Ad Agrigento stanno cercando di spacciare per alternative politiche ciò che in realtà rappresenta lo stesso identico sistema di potere che governa da anni la provincia e che oggi tenta di mantenere il controllo totale della città". È l'attacco frontale lanciato da Giuseppe Di Rosa, candidato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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