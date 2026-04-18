In un intervento recente, un rappresentante ha annunciato che i contratti tra il sistema sanitario pubblico e le strutture private accreditate del Lazio sono rimasti inattivi da quattordici anni. Ha inoltre segnalato la possibilità di non rinnovare le convenzioni con queste strutture qualora non rispettino le normative vigenti. La questione riguarda l’eventualità di adottare misure più stringenti per garantire la conformità alle regole del settore.

Valutare l’opzione di non rinnovare le convenzioni alle strutture private accreditate del Lazio in caso di mancato rispetto delle normative è una proposta significativa. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, durante il suo intervento a Roma al primo congresso della Uil Fp Roma e Lazio. “Queste iniziative hanno un grande valore, e come Consiglio regionale garantiremo sempre il massimo impegno, in un’ottica sinergica, nel pieno interesse dei lavoratori”, ha affermato Aurigemma. Il Ruolo della Sanità Privata. Un ruolo fondamentale viene svolto anche nell’ambito della sanità, continua Aurigemma....🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: Aurigemma, contratti privato Lazio fermi da 14 anni, non rinnovare convenzioni a strutture

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