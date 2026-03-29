I gestori degli impianti sportivi comunali di Osimo stanno completando le procedure di rinnovo delle convenzioni, che erano in scadenza. La firma del nuovo accordo permette la prosecuzione delle attività sportive sul territorio comunale, senza interruzioni. La decisione riguarda le strutture pubbliche gestite dall’amministrazione comunale. La procedura si sta svolgendo in accordo tra le parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sulla durata o le condizioni.

I gestori degli impianti sportivi comunali di Osimo stanno firmando il rinnovo delle convenzioni in scadenza. Nel frattempo, però, gli uffici stanno lavorando per cambiare il Regolamento in modo da prevedere sia una gestione più lunga sia una scadenza che corrisponda al termine della stagione sportiva. Un passaggio che consentirà alle associazioni sportive che gestiscono gli impianti di poter programmare meglio investimenti e manutenzioni. Il nuovo Capitolato di manutenzione prevede un report annuale che servirà al Comune per conoscere modalità e tipologia dei lavori di ordinaria manutenzione svolti dalle associazioni. Viene anche aggiornato... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Impianti sportivi e convenzioni. Il Comune tende la mano alle società

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