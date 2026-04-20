Social ai minori Lavenia DiTe scrive alla premier Meloni | Sì al divieto per gli under 16 ma serve anche il Patentino Digitale obbligatorio

Il presidente di un’associazione dedicata alle dipendenze tecnologiche e al cyberbullismo ha scritto alla premier, proponendo di vietare l’uso di social media ai minori di 16 anni. Ha anche suggerito l’introduzione di un Patentino Digitale obbligatorio per i ragazzi, evidenziando che le restrizioni da sole non sono sufficienti e che è necessario, oltre al divieto, promuovere programmi di educazione digitale.

SENIGALLIA - Il presidente dell’Associazione nazionale dipendenze tecnologiche, Gap e cyberbullismo chiede una legge più coraggiosa: “Non basta vietare, bisogna educare. La libertà digitale senza formazione è abbandono”. Giuseppe Lavenia, psicoterapeuta e presidente della Di.Te., ha indirizzato.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Spagna, l’annuncio del premier Sanchez: “Vieteremo i social network ai minori di 16 anni”Il rapporto tra minori e social network è diventato uno dei terreni più delicati del dibattito politico internazionale. Leggi anche: Vietare i social ai minori di 15 anni non serve assolutamente a nulla (ma serve agli adulti irresponsabili) Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Social vietati ai minori di 15 anni, Giuseppe Lavenia: Il divieto da solo non basta. Serve un patentino e genitori che tornino a essere...; Lettera di un papà (psicoterapeuta) a Meloni: Vietare i social non basta, serve un patentino; Lavenia: Nessun algoritmo può colmare il vuoto degli orfani digitali. Ai ragazzi serve presenza, non solo sorveglianza; Social vietati ai minori, arriva l'app Ue: ecco come funziona. Von der Leyen: Spetta ai genitori crescere i figli, non alle piattaforme. Social vietati ai minori di 15 anni, Giuseppe Lavenia: «Il divieto da solo non basta. Serve un patentino e genitori che tornino a essere presenti»Mentre il Governo accelera sul ddl per la tutela dei minori nel digitale, puntando ad innalzare la maggiore età per accedere alle piattaforme social, la sorpresa arriva ... leggo.it Lettera di un papà (psicoterapeuta) a Meloni: Vietare i social non basta, serve un patentinoUn corso a scuola, per almeno sei mesi. E seguito per un periodo anche dai genitori. Perché le insidie e le trappole del web si affrontano insieme ... repubblica.it La proposta di risoluzione votata dall’Aula all’unanimità. Tra le sfide del Comitato regionale per le comunicazioni, il potenziamento del ‘Patentino Digitale’ - facebook.com facebook Videoconferenza internazionale sul rafforzamento della sicurezza dello spazio digitale per i minori governo.it/it/articolo/vi… "Il Presidente del Consiglio, @GiorgiaMeloni, ha preso parte ad una videoconferenza, promossa dal Presidente francese Emmanuel M x.com