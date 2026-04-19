Viterbese il vivaio brilla nella classifica nazionale | in top 10 insieme a Juve Milan e Inter

Una classifica pubblicata da Transfermarkt mette in evidenza i vivai italiani che hanno prodotto calciatori per la nazionale dal 2014 a oggi. Tra le prime posizioni si trova anche un settore giovanile di Viterbo, che si distingue insieme a club come Juventus, Milan e Inter. La graduatoria si basa sui giocatori formati nel settore giovanile e poi convocati in nazionale, evidenziando un risultato inatteso per la realtà locale.

La classifica stilata da Transfermarkt sui vivai che hanno prodotto calciatori per la nazionale italiana, dal Mondiale 2014 a oggi, riserva una sorpresa per i tifosi viterbesi. La Viterbese, alle prese con un periodo non certo semplice, occupa infatti la settima posizione, mettendosi alle spalle.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Goggia e Pirovano tra le top-10 del prize money: l'Italia brilla nella classifica dei guadagniLa distribuzione dei premi del circuito di sci alpino mostra una forte presenza italiana nella top ten, grazie ai risultati di alcune delle atlete... Clima: Trieste è nella top 10 italiana, secondo la classifica de Il Sole 24 OreIl documento la piazza all'ottavo posto su 107 città italiane incluse, nonché al primo in Friuli Venezia Giulia, con un punteggio di 715,3.