L’Inter si qualifica per il Mondiale per Club grazie all’esclusione di Milan e Juventus dalla Champions League. La mancata partecipazione delle due squadre italiane alla massima competizione continentale permette ai nerazzurri di ottenere un pass diretto alla competizione internazionale. Questa situazione comporta un vantaggio economico importante, con milioni di euro in più rispetto a una normale partecipazione in altri tornei. La qualificazione rafforza la posizione finanziaria e sportiva della squadra.

Inter News 24 Inter, i nerazzurri esultano per i verdetti di fine stagione: il fallimento delle rivali blinda il pass per la ricca rassegna internazionale. C’è un’ulteriore buona notizia per l’Inter dopo i risultati dell’ultimo turno di campionato. La evidenzia il Corriere dello Sport in edicola questa mattina: «Tra le buone notizie in coda alla stagione ormai terminata per l’Inter, c’è una ricaduta positiva legata alla mancata qualificazione alla prossima Champions League di Milan e Juventus. Non si tratta di mera rivalità tra piazze, ma di qualcosa di più impattante a livello di bilancio. L’assenza di rossoneri e bianconeri dai primi quattro posti in Serie A complicherà anche la loro rincorsa al pass per il Mondiale per Club». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter, tesoretto Mondiale per Club: l’esclusione dalla Champions di Milan e Juve vale milioni

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