Smog da ozono in anticipo per il caldo | crescono i livelli di metano e i rischi per la salute

Da ferraratoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le concentrazioni di ozono nell’aria sono aumentate in anticipo rispetto alle stagioni passate, a causa delle alte temperature e di un episodio di alta pressione che interessa soprattutto il Centro Nord. Contestualmente, si registrano livelli elevati di metano, un gas serra che contribuisce all’inquinamento atmosferico. L’ozono si forma quando le sostanze inquinanti presenti nell’atmosfera vengono esposte alla luce solare intensa, creando un inquinamento di livello superiore rispetto ai mesi precedenti.

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Il primo episodio di alta pressione, che sta colpendo soprattutto il Centro Nord, insieme al caldo (in anticipo rispetto agli anni passati) porta con sé anche l’ozono, gas tossico che si forma quando le sostanze inquinanti che stazionano nell’atmosfera sono esposte all’azione dell’intensa. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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